«ويلاند»: سوق العقارات في دبي خيار مثالي وجاذب للمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «ويلاند» أن سوق العقارات في دبي يعد خياراً مثالياً وجاذباً للمستثمرين العالميين الذين يطمحون إلى إثراء محافظهم بعقارات في الإمارة لأسباب عدة، منها العوائد المجزية على الاستثمار، والنمو السريع لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي، وغيرها.

وقال رجل الأعمال السعودي محمد بن يوسف بن محمد العنزي، رئيس مجلس إدارة الشركة إن هناك اهتماماً عالمياً لافتاً بسوق دبي العقارية، إذ شهدت السوق خلال الفترة الماضية ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الدوليين، ما يؤكد الجاذبية المتزايدة لسوق العقارات المزدهر في الإمارة، مشيراً إلى أن القاسم المشترك بين المستثمرين هو البحث عن القيمة والاستقرار وهي مزايا توفرها دبي.

وأضاف العنزي إن دبي تعتبر وجهة استثمارية واعدة ومزدهرة، ولا تعيد تعريف نماذج الاستثمار الدولية فقط، وإنما تقدم فرصاً لا مثيل لها للمستثمرين الدوليين، حيث شهدت دبي، المدينة التي تحقق نمواً اقتصادياً لافتاً والرائدة في مجال الابتكار، ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الدوليين.

وأكد أن الإقبال المتزايد ليس وليد الصدفة، وإنما قائم على الفرص القيمة والاستقرار الأمني الذي توفره المدينة، ما يسهل مسارات الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي الثنائي.

وأفاد أن أسعار العقارات في دبي تعتبر عند مقارنتها بالمدن العالمية الأخرى تنافسية للغاية، فضلاً عن أنها توفر عوائد كبيرة على الاستثمار.

وأعلن العنزي أنه يستعد لإطلاق مشروع عقاري مميز في الربع الأول من العام الجديد، وهذا المشروع سيكون مخصصاً لأصحاب محدودي الدخل ليمكنهم من تملك عقاراتهم المناسبة بأسعار تناسب إمكانياتهم.

وأضاف: الأسواق العقارية وخاصة في الإمارات والسعودية تشهد نمواً ملحوظاً، وهذا النمو سيتواصل في العام المقبل، ولهذا أنصح المهتمين بالتوجه إلى هذه السوق لاغتنام الفرص المتاحة.

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