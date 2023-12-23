"امتياز للتطوير" تسلم مشروع "ويستوود من امتياز" في الفرجان قبل موعده المحدد

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أعلنت شركة امتياز للتطوير العقاري بفخر عن التسليم المبكر لمشروعها البوتيكي المرموق، "ويستوود من امتياز"، والذي يقع في منطقة الفرجان المزدهرة، في إنجاز يعكس التطور المذهل الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.

ومن خلال تحقيق وتيرة بناء غير مسبوقة، تتحدى شركة امتياز للتطوير العقاري معايير الصناعة عبر استكمال المشروع قبل الموعد المحدد بوقت طويل. ويؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي التزام المطور الثابت بالتميز.

وبهذه المناسبة، أعرب مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، عن سعادته قائلاً: "إن الانتهاء المبكر من مشروع "ويستوود من امتياز" هو شهادة على التزامنا تجاه عملائنا. نحن ندرك أهمية الوفاء بوعودنا بل وتجاوزها أيضاً وإنشاء منازل تفوق توقعات العملاء. ويجسد هذا الإنجاز تفاني فريق العمل لدينا وشغفه بتحقيق أعلى معايير التميز على مستوى القطاع".

ويقدم مشروع "ويستوود من امتياز" مجموعة رائعة من الاستوديوهات المفروشة بالكامل والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والتي تقع في مكان مناسب في مجتمع الفرجان النابض بالحياة.

تم تجهيز جميع الشقق بنظام المنزل الذكي الذي يتيح للمقيمين التحكم عن بعد في وصولهم والإضاءة المحيطة وتكييف الهواء وغيرها من الميزات. إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على التطويرات عالية الجودة، يعد مشروع "ويستوود من امتياز" بمثابة تكريم لالتزام شركة امتياز للتطوير العقاري بتزويد السكان بخيارات رائعة بالقرب من مراكز التسوق وتوسيع البنية التحتية والمرافق الترفيهية.

ويتميز موقع ويستوود باتصاله بخط المترو مما يجعله واحدًا من أكثر المشاريع التطويرية ربحية في دبي.

وتحدث مسيح امتياز عن أهمية المشروع قائلاً: "تمتد رؤيتنا إلى ما هو أبعد من البناء؛ فهي تتمحور حول صياغة أنماط الحياة وضمان عوائد كبيرة على الاستثمارات العقارية. لا يلبي "ويستوود من امتياز" احتياجات المعيشة المعاصرة لسكانه فحسب، بل يقدم أيضًا استثمارًا استثنائيًا في مجتمع دبي المزدهر".

لقد ارتقت شركة امتياز للتطوير العقاري بالمعايير في مجال التطوير الاستباقي والتخطيط الدقيق والالتزام الثابت بضمان رضا العملاء. ولا يؤدي هذا الإنجاز إلى إعادة ثقة المستثمرين في المطور فحسب، بل يضع أيضاً معياراً جديراً بالثناء على مستوى الصناعة. وتعمل شركة امتياز للتطوير العقاري على تطوير ثمانية مشاريع جديدة، تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات وتفضيلات عملائها.

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