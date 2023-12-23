دبي الوسم الأكثر تداولاً على «تيك توك» في 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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احتلت دبي الوسم الأكثر شعبية على منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية، أجرتها وكالة التسويق السياحي «إم جي إتش».

وتداول مستخدمو المنصة وسم دبي بنحو 76.8 مليار مشاهدة عالمية، فيما احتلت باريس ونيويورك وميامي ولوس أنجليس، المراكز الأربعة التالية توالياً.

واعتبرت دبي الوسم الأكثر تداولاً على منصة تيك توك، نظراً لاحتوائها على العديد من المباني الشاهقة، والتصاميم المعمارية، كما أنها تشتهر بأفقها العالمي وسحرها الذي لا مثيل له.

وأكد التقرير أنه بالمرور السريع على «وسم» دبي، تظهر العديد من ناطحات السحاب المتلألئة، وأزياء المصممين، ورحلات يومية لركوب الأمواج على الرمال، وكلها تجذب أعين المشاهدين. ووجد التقرير أن 60% من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع أُلهموا بالسفر لمكان جديد بعد مشاهدة مقطع فيديو عن المدينة التي يرغبون في السفر إليها عبر التطبيق.

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