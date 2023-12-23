دبي تتصدر أفضل أسواق العقارات عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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تبوأت دبي مرتبة الصدارة عالمياً، ضمن أفضل الأسواق العقارية العالمية للمستثمرين والمشترين.

وبحسب «نورادا» فإن سوق دبي العقارية جاءت في صدارة تقرير الشركة العقارية، الذي يستعرض أفضل 10 أسواق، تتوافر بها فرص استثمارية مميزة للمشترين والمستثمرين للشراء حول العالم. وأوضحت أن اقتصاد دبي المزدهر وموقعها الاستراتيجي يجعلها نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، لا سيما مع المشاريع الحكومية الطموحة، التي بدأت قبل عامين مثل معرض إكسبو 2020.

وخطط النمو الواعدة في الإمارة، والتي تعد دليلاً على النمو السريع للبنية التحتية، وقطاع العقارات.

وتوقعت «نورادا» استمرار ارتفاع الأسعار في دبي، مع مزيد من النمو، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الفاخرة؛ مشيراً إلى أن سوق إيجار العقارات في الإمارة قوي، ما يجعله خياراً جيداً للمستثمرين. ونصح التقرير المستثمرين بالتركيز على الأحياء الناشئة في الإمارة، مستشهداً بدبي الجنوب، وأبراج جميرا.

حيث توفر خيارات شرائية منخفضة، مع توقعات بمعدلات نمو عالية في الفترة المقبلة. وشمل التقرير الذي استعرض أسواق العقارات في دول عالمية أخرى، مثل: لشبونة البرتغالية، وفي برلين بألمانيا، وأمستردام في هولندا، وفي ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ومدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، ومدن أخرى حول العالم.

وشددت «نورادا» على أن سوق العقارات العالمي يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات للمستثمرين ذوي الميزانيات والرغبات في المخاطرة المختلفة، معتبراً أن دبي تعتبر من الأسواق الراسخة في الحفاظ على جاذبيتها.

إلى ذلك سجلت التصرفات العقارية في دبي 16.59 مليار درهم، الأسبوع الماضي عبر 3,785 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بـ 4.91 مليارات درهم و2729 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.49 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في اليلايس 5 تليها مبايعة بقيمة 64.09 مليون درهم في الحبية الرابعة. وتصدرت نخلة جبل علي المناطق في عدد المبايعات مع 35 مبايعة بقيمة 850.21 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52.87 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في مجمع دبي للاستثمار الأول. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 426 مبايعة بقيمة 476.28 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 247 مبايعة بقيمة 384.9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.29 مليار درهم، منها 86 رهن أراضٍ بقيمة 641.26 مليون درهم و497 رهن فلل وشقق بقيمة 1.65 مليار درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 509.2 ملايين درهم. وتم تسجيل 257 هبة بقيمة 1.9 مليار درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 583.21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 283.6 مليون درهم.

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