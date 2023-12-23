«دبي للتسوق» يستعد للعام الجديد بعروض ترويجية وأنشطة ترفيهية

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مهرجان دبي للتسوق، خلال الأسبوع الثالث من دورته التاسعة والعشرين لسكان المدينة وزوارها تجارب تسوق مميزة خلال موسم الشتاء والأعياد، كما يستعد للعام الجديد بعروض ترويجية وأنشطة ترفيهية.

ويحمل الأسبوع الثالث من المهرجان الجميع إلى آفاق جديدة من تجارب التسوق، وستتضمن تلك التجارب تخفيضات ضخمة على الأزياء والإلكترونيات والأثاث المنزلي، إضافة إلى العروض والفعاليات الثقافية والمباشرة للجمهور.

ومع اقتراب نهاية 2023، ستضاء سماء دبي بأروع عروض الألعاب النارية وعروض طائرات الدرون لتودع هذا العام بأفضل التجارب والذكريات. وسيكون الزوار على موعد مع سحوبات رائعة، وفعاليات عائلية استثنائية، وتخفيضات مذهلة، وأجواء ترفيهية مبهرة، ومهرجانات الطعام في جميع أنحاء المدينة، وأروع الأجواء.

وتعد دبي من أبرز الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، حيث تشتهر بعروض الألعاب النارية الاستثنائية. وتبذل المدينة جهوداً كبيرة لاستقبال العام الجديد بمجموعة من الفعاليات التي تتضمن عروض الألعاب النارية الرائعة وعروض طائرات الدرون والحفلات الشاطئية التي لا ينبغي تفويتها.

وسيقضي المحتفلون بليلة رأس السنة الجديدة مع أصدقائهم وعائلاتهم ليلة لا تُنسى، حيث ستضاء سماء منطقة السيف وبلوواترز وذا بييتش، جميرا بييتش رزيدنس، بعرض رائع للألعاب النارية برعاية مجموعة الزرعوني.

عرض ممتع

وستودع دبي أوبرا العام 2023 بعرض ممتع، حيث سيقدم الفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو، حفلاً استثنائياً، مع فرقة دبي أوبرا الكبرى ودي جي سليم في قلب المدينة قبل أن تضيء الألعاب النارية الأسطورية لبرج خليفة سماء دبي لاستقبال العام 2024.

وللراغبين بقضاء أمسية فنية كلاسيكية لا تُنسى، يعزف نجم أغاني الروك البريطاني ستينغ لضيوفه في حفل رأس السنة في أتلانتس النخلة، عدداً من أشهر أعماله الفنية، بمشاركة فرقته المؤلفة من 30 عازفاً. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتناول أطيب المأكولات من بوفيه فخم ولذيذ والتي يعدها أمهر الطهاة.

وستتلألأ سماء دبي بعرض طائرات الدرون ضمن فعاليات أضواء دبي، برعاية شركة الإمارات للبترول. وسيشاهد الزوار عرضين ليليين مذهلين يلونان سماء «ذا بييتش»، و«جي بي آر»، و«بلوواترز»، وسيأخذ العرض المتابعين في رحلة رائعة تستعرض القدرات التقنية لطائرات الدرون وتروي قصة دبي منذ بداية نهضتها إلى أن تصل إلى طموحاتها ورؤاها المستقبلية.

ويتضمن العرض 800 طائرة درون ستحلق في الأجواء وستخلق سيمفونية متناسقة من الألوان والأشكال. إضافة إلى ذلك، سيكون هناك عرض مذهل للألعاب النارية لتضيء سماء دبي وتضفي المزيد من الأجواء الاحتفالية في المساء.

وسينطلق عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم الثلاثاء المقبل، ليقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 90 % على مجموعة من العلامات التجارية المرموقة، بدءاً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

وسيشمل مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة منها منتجات أسلوب الحياة، والإلكترونيات، والأزياء، والجمال، والأدوات المنزلية، وغيرها في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء.

وإضافة إلى التخفيضات، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر المشاركة في سحب «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» للفوز بمليون نقطة من «شير».

سحوبات

ويقدم مهرجان دبي للتسوق لزواره أقوى العروض الترويجية والتخفيضات على عدد من أفضل العلامات التجارية المعروفة والمفضلة في المدينة. ومع دخول المهرجان أسبوعه الثالث، يقترب موعد سحب الفاتورة الرابحة خلال مهرجان دبي للتسوق.

ويمكن للمتسوقين إنفاق 300 درهم أو أكثر في أي من العلامات التجارية الثمانية عشرة المشاركة، ليعززوا فرصهم بأن يكونوا من ضمن 324 فائزاً بجوائز مثل ساعات آبل وأجهزة آيباد، وقطع ذهبية، وأدوات منزلية، وأدوات المطبخ، ومستحضرات التجميل، والعطور، وغيرها وذلك قبل 25 ديسمبر الجاري.

كما يقدم المهرجان للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز كبيرة من خلال برنامج «تيكت» للمكافآت الأول من نوعه، والذي يقدم للأعضاء وسيلة سهلة وفورية لكسب النقاط واستبدالها. ويمكن للمتسوقين استخدام بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب «تيكت» من الآن وحتى 14 يناير 2024 وربح جوائز يومية.

إضافة إلى ذلك، سيتمكن المتسوقون من الدخول في السحب للفوز بالتذكرة الذهبية للمهرجان والتي تتضمن 100,000 نقطة بقيمة 100,000 درهم عند إنفاق 200 درهم أو أكثر خلال المهرجان.

وينتظر المتسوقون الكثير من فرص الفوز مع سحوبات المهرجان والتي تقدم سيارات جديدة لحاملي التذاكر الفائزة يومياً وحتى 14 يناير 2024، إضافة إلى جائزة نقدية ضخمة قدرها 500,000 درهم لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوق. كما ينتظرهم أيضاً فرصة التسوق واللعب والفوز بسحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وذلك اليوم والسبت المقبل، ويومي 6 و13 يناير 2024، وكذلك سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات كل يومين حتى 14 يناير 2024 والتي تبلغ 25 كيلوغراماً من الذهب. كما تعود المفاجآت اليومية خلال المهرجان من خلال تقديم عروض وتخفيضات ضخمة على إحدى العلامات التجارية يومياً.

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