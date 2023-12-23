شراكة بين «وورلد وايد تكنولوجي» و«أوبن إنوفيشن إيه آي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة وورلد وايد تكنولوجي، إحدى أكبر شركات الابتكار التكنولوجي في العالم، عن شراكة استراتيجية بقيمة 100 مليون دولار مع «أوبن إنوفيشن إيه آي»، الشركة الناشئة في أبوظبي.

ويعد هذا الاستثمار البارز جزءاً أساسياً من رؤية «وورلد وايد تكنولوجي» في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يسلط الضوء على تعزيز الابتكار. وتهدف الشراكة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية من خلال مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، يهدف لاختبار وتحقيق التقنيات المبتكرة في هذا المجال، بدءاً من تطوير الأجهزة وصولاً إلى إثبات الأفكار.

وكجزء من الصفقة، تم تعيين عمر مير، رئيس شركة «وورلد وايد تكنولوجي»، عضواً في المجلس التنفيذي لشركة «أوبن إنوفيشن إيه آي».

وسيتم تعزيز الشراكة بين المؤسستين من خلال دمج منصة «أوبن إنوفيشن إيه آي» لنظام التشغيل الذكي مع قدرات «وورلد وايد تكنولوجي» المتميزة في تمكين وتسريع الذكاء الاصطناعي. وستستفيد «أوبن إنوفيشن إيه آي» من مركز التكنولوجيا المتقدم لدى «وورلد وايد تكنولوجي».

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