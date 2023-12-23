3.3 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.55 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 3.3 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 674.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 678.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الفردوس القابضة 13.7 %، ودبي الوطنية للتأمين 13.3 %، وعمان للتأمين 7.6 %، والإثمار القابضة 7%، واكتتاب القابضة 5.5 %، وزاد إعمار العقارية 3.5 %، ودبي التجاري 3.4 %، وأرامكس 3.2 %، وسالك 2.6 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 192.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 165.1 مليون درهم، ثم «ديوا» جاذباً 60.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9489.8 نقطة متراجعاً هامشياً 0.04 % في 5 جلسات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 5.55 مليارات درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 4.2 مليارات درهم، ثم «بيور هيلث القابضة» بسيولة 489.4 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم إي أس جي ستاليونز 13.7 %، وغذاء القابضة 13.4 %، وسوداتل للاتصاﻻت 11.9 %، وهيلي القابضة 6.8 %، وزاد البنك العربي المتحد 4.65 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 4.2 %، وسيراميك رأس الخيمة 3.6 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.2 %، وبنك أبوظبي التجاري 2.7 %.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 51.3 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.543 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.594 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.916 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و678.02 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 14.4 مليار درهم، موزعة بواقع 13.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و855.9 مليون درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 102 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.44 % أو ما يعادل 17.6 نقطة، في جلسة أمس، مسجلاً 4022.92 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق نحو 2.25 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.77 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 678.02 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم «تكافل الإمارات» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 4.75 %، كما صعدت أسهم دبي التجاري 2.8 %، وسالك 1.9 %، والاتحاد العقارية 1.8 %.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9489.8 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.04 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، إي أس جي ستاليونز الذي ارتفع 14.9 %، وسوداتل للاتصاﻻت 14.9 %، وأسمنت الخليج 5.65 %، والبنك العربي المتحد 3.85 %.

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