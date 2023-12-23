مسؤول في بورصة لندن: تحول ملحوظ بأسواق المال الإماراتية في الاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى، أن الأسواق المالية في الإمارات تشهد تحولاً ملحوظاً استجابة للتطورات العالمية والإقليمية، لا سيما في مجال الاستدامة.

وقال نجار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) : إن التزام الإمارات بتوجيه تريليونات رأس المال نحو التحول إلى صافي الصفر له أهمية قصوى لتحقيق الأهداف المناخية، مشيراً إلى أن قيادتها في هذا المجال جديرة بالثناء.

وأضاف إن الإمارات وضعت نفسها لاعباً رائداً في تطوير سوق الكربون المنظم بالكامل من خلال دمج الكربون بشكل كامل في نظامها التنظيمي، موضحاً أن هذا الإنجاز يمكن الإمارات من تنظيم الكربون وتداوله بشكل فعال، وتزويد الشركات بآليات قيمة للحد من بصمتها الكربونية وإدارة الانبعاثات.

وقال «لا تعزز هذه الخطوة ممارسات الشركات المسؤولة فحسب، بل تمكن المستثمرين أيضاً من المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ خيارات استثمارية مستدامة».

مبادرات

وأوضح أن مبادرات الإمارات تجاه الاستدامة، وتركيزها على الابتكار والتكنولوجيا، وسمعتها كمركز لريادة الأعمال، جميعها عوامل تضعها في وضع جيد لتعزيز الابتكار ودفع الحلول المستدامة.

مشيراً إلى أن النهج الشامل لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب28» والذي شمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، كان جديراً بالثناء لأنه أسهم في تعزيز التبادل المتنوع للأفكار ووجهات النظر، وهو جهد تعاوني ضروري لتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف المستدامة ويؤكد التزام الإمارات بإيجاد مستقبل مستدام.

ولفت المدير العام لمجموعة بورصة لندن في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى، إلى التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال إطلاق مؤشر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في نوفمبر الماضي، موضحاً أن هذا التعاون يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث ثورة في المشهد المالي.

وقال «شرعنا في هذه الرحلة مع سوق أبوظبي في عام 2021 برؤية مشتركة لإنشاء مجموعة من المؤشرات التي لن تلبي الاحتياجات المتطورة للمستثمرين فحسب، بل تتجاوزها، محلياً وعلى نطاق عالمي».

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