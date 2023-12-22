«جينيسيس» تفتتح ثاني معارضها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جينيسيس»، العلامة المرموقة للسيارات الفاخرة، عن الافتتاح الكبير لثاني معارضها في قلب مدينة دبي، والذي يمتاز بموقع استراتيجي في شارع الشيخ زايد.

تم الافتتاح كخطوة جديدة تجسد التزام «جينيسيس» و«جمعة الماجد» تجاه توفير تجربة لا تضاهى للسيارات الفاخرة في المنطقة، حيث يعد المعرض الجديدة شهادة على فلسفة التصميم التي تنتهجها جينيسيس والتي تركز على الأناقة الرياضية وتمنح جمهور العلامة مساحة تغمرهم بالرفاهية ومتعة القيادة.

ويمثل افتتاح المعرض الثاني الخاص بعلامة «جينيسيس» في دبي خلال عام واحد إنجازاً ملموساً يعكس مسارها المستمر في التوسع السريع وينسجم مع أذواق العملاء الانتقائيين في سوق السيارات الفارهة بدبي.

وأعرب سليمان الزبن، رئيس جينيسيس الإمارات، عن سروره بهذه المناسبة وقال: يعد افتتاح ثاني معارضنا في شارع الشيخ زايد بمثابة شهادة واضحة على نجاحنا المستمر والطلب المتزايد على سيارات جينيسيس في دولة الإمارات. ويجسد هذا التوسع خطوة استراتيجية لمواكبة الاهتمام المتزايد بسياراتنا الفاخرة بالمنطقة.

حضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات، ومنهم مايك سونغ، الرئيس العالمي لعلامة جينيسيس، ولوك دونكرفولكه، المدير الإبداعي الرئيسي، وجريم راسل، مدير العلامة التجارية الرئيسي، وعمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، وأعضاء من مجلس إدارة شركة جمعة الماجد.

ويبرز المعرض الجديد التزام جينيسيس بالتصاميم المبتكرة من خلال الخطوط الانسيابية والتصميم الداخلي الراقي والأجواء العصرية التي تنسجم تماماً مع سيارات العلامة الفاخرة.

وتتاح الفرصة لعشاق العلامة والعملاء المستقبليين للاطلاع على كامل مجموعة سيارات جينيسيس بما فيها أحدث الطرازات والمفاهيم المبتكرة التي تتواجد جميعاً في مكان واحد.

وصمم المعرض بحيث يوفر الخدمة للزوار بطابع شخصي فريد، ويمكنهم من التفاعل مع السيارات وعيش تجربة تعكس التزام العلامة بالفخامة والأداء الرفيع.

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