«هوتباك» تصدر أول تقرير عن الاستدامة في حلول التعبئة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هوتباك»، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها الإمارات، عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لها، والمُعتمد من قبل منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير».

ويُعد هذا الاعتماد دليلاً قوياً على التزام «هوتباك» الثابت تجاه الشفافية والمُساءلة وممارسات الأعمال المستدامة، لتُرسخ بذلك مكانتها الرائدة كشركة مواطنة مسؤولة.

وتضطلع «المبادرة العالمية لإعداد التقارير»، وهي منظمة دولية مستقلة، بدور محوري في مساعدة الشركات والحكومات على فهم مدى تأثيرها على قضايا حاسمة مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان، وإعداد ورفع التقارير بشأنها.

ويؤكد حصول «هوتباك» على اعتماد المنظمة تفانيها تجاه توفير رؤى موثوقة وشاملة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأعمالها.

ويكشف التقرير أن 96 % من قائمة منتجات «هوتباك» صديقة للبيئة، بما يُعزز مساهمتها في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وقال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب للمجموعة في «هوتباك»: يعتبر اعتماد منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» شهادة على التزامنا تجاه تحقيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يكرّس أيضاً مكانتنا كشركة مواطنة مسؤولة ويوفر رؤى شاملة وموثوقة لأصحاب المصلحة حول الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أعمالنا.

وأضاف: أود أن أعبر عن خالص امتناني لكل عضو في الفريق على جهودهم المستمرة وتفانيهم والتزامهم في جميع مراحل العمل. فقد كان لجهودهم المبذولة الفضل الأكبر في الارتقاء بمكانة الشركة ودفع عجلة تطور الممارسات المستدامة على صعيد القطاع ككل. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعد بمثابة محفز لنا لمواصلة سعينا نحو التميز في كافة جوانب عملنا.

ويعكس تقرير الاستدامة لدى «هوتباك» النهج الشمولي الذي تتبناه الشركة تجاه الاستدامة، ويُبرز تفانيها في خلق آثار بيئية واجتماعية واقتصادية إيجابية. ولا يجسد اعتماد منظمة «المبادرة العالمية لإعداد التقارير» جهود الشركة في هذا الإطار فحسب، وإنما يؤكد أيضاً حرصها على الوفاء بتعهدها تجاه أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق مستويات عالية من الشفافية والمصداقية في ممارسات الاستدامة الخاصة بها.

ويُسلط التقرير الضوء على المبادرات المبتكرة التي تنفذها الشركة من أجل خفض بصمتها البيئية، بما في ذلك استثمارها في التكنولوجيا العصرية، وتطبيق منظومة فعالة للإدارة البيئية، إلى جانب التركيز على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. ومن بين المبادرات الأخرى للشركة استخدام الآلات ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، ودمج المواد المستدامة في عمليات الإنتاج، وبذل الجهود المتواصلة لتقليل النفايات في جميع العمليات.

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