الأسهم المحلية تضيف 52 مليار درهم لرأسمالها السوقي في أسبوع إدراج «بيورهيلث»

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية، رأسمالها السوقي خلال تداولات الأسبوع الجاري بعدما أضافت نحو 52 مليار درهم بالتزامن مع إدراج أسهم "بيورهيلث" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.543 مليارات درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.595 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.917 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة بنحو 14.3 مليار درهم موزعة بواقع 13.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و855.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 102 ألف صفقة.

ويأتي الارتفاع الكبير في مستويات السيولة نتيجة تنفيذ 46 صفقة كبيرة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بقيمة 8.05 مليارات درهم موزعة على عدد 150.2 مليون سهم.

وشملت الصفقات الكبيرة 44 صفقة على أسهم "العالمية القابضة" بقيمة 4.45 مليارات درهم عبر 11.1 مليون سهم بسعر 399.5 درهما، وصفقتين على أسهم "الفا ظبي القابضة" بقيمة 3.59 مليارات درهم من خلال 139.1 مليون سهم بسعر 25.86 درهما.

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