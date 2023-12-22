16.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 16.59 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3,785 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.91 مليار درهم و2729 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.49 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة اليلايس 5 تليها مبايعة بقيمة 64.09 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 850.21 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52.87 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول وأخيرا مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 426 مبايعة بقيمة 476.28 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 247 مبايعة بقيمة 384.9 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 192 مبايعة بقيمة 926.9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.29 مليار درهم منها 86 رهونات أراضي بقيمة 641.26 مليون درهم و497 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.65 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 509.2 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الأولى بقيمة 165.61 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 257 هبة بقيمة 1.9 مليار درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 583.21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 283.6 مليون درهم.

تداولات اليوم

أما عن تداولات اليوم فقد بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 305 مبايعة بقيمة 922.1 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 218.82 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 703.28 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.78 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.92 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.8 مليون درهم في منطقة القصيص الاولى.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 124.46 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6.3 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8.3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56.35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 107.65 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45.62 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 28.51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.04 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 33.3 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 130.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 24.04 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 15.37 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 198.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 112.46 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 28 مليون درهم.

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