«اقتصاد وسياحة دبي» تعقد شراكة استراتيجية مع «بروكتر آند جامبل»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بروكتر آند جامبل» Procter & Gamble، الشركة العالمية للسلع الاستهلاكية، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي في مجالات عدة تشمل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وبرامج تدريب المواهب الإماراتية، والتعليم المهني، والاستدامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في رحلة تمكين النمو الاقتصادي للإمارة.

وستكون هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي ستستثمر قدرات وإمكانات ومعارف كل شريك، نموذجاً مميزاً لمبادرات التعاون والتحفيز بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في القطاعات الرئيسية فحسب، بل وأيضا لتجسيد نهج دبي الراسخ في تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.

وأقيم حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية في مركز بروكتر آند جامبل للابتكار في دبي، بحضور عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الريادية العالمية؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التنمية المستدامة التي تعزز دور الشركات الرائدة في القطاع الخاص في مسيرة التطور والنهضة والنمو الاقتصادي المستقبلي. وستسهم هذه الإتفاقية مع شركة بروكتر آند جامبل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من الاستفادة من التعلم وزيادة المعرفة في الصناعة، وكذلك الحصول على الخبرة الفنية وفرص الإرشاد، وتنمية وصقل المهارات مع توفر مناهج التدريب المهني».

وأضاف: «أنه وفي ظل استعداد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دبي للتوسع وحرص حكومة دبي على تمكين منظومة ريادة الأعمال، فإن هناك العديد من الفرص للشركات المحلية والمواهب للمساهمة في تطوير وضمان نمو هذا القطاع المهم. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية التزامًا بالنجاح المشترك، وتسخير الإمكانات الفريدة للتطلع لمستقبل أكثر إشراقًا وتأثيراً لجميع الشركاء والأطراف المعنية».

ومن جهته قال عمر شناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند غامبل الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الريادية العالمية. «تخدم علامات بروكتر آند جامبل خمسة مليارات شخص حول العالم من خلال 10 مجموعات من المنتجات. وإن مهمتنا هي تعزيز مساهمتنا في الاقتصادات المحلية من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية وتجار التجزئة. وإننا نفخر بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي تأتي كتأكيد على التزامنا بدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك خدمة عملائنا ومستهلكينا بشكل أفضل. نتطلع إلى تعزيز جهودنا بما يتماشى مع مستقبلنا المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.»

مجالات

وفيما يلي أمثلة على بعض المجالات التي يغطيها هذا التعاون الاستراتيجي بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و بروكتر آند جامبل:

تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتمكين الإبداع في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول

تضمن الاتفاقية الجديدة تعاون الطرفين على تطوير برامج مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وتضم هذه البرامج أدوات تقنية متكاملة تركز على التميز التشغيلي، والتحول الرقمي وكذلك سلسلة التوريد، وتطوير المهارات القيادية. كما ستستفيد هذه البرامج من مصادر المعرفة العالمية الواسعة لشركة بروكتر آند جامبل والقائمة على الابتكار، بما فيها دراسة حالات أعمال واقعية، وجلسات الإرشاد، وورش العمل مع خبراء القطاع.

تدريب المواهب

تعمل الجهود المشتركة على تطوير برامج تدريب المواهب، وذلك بهدف تعزيز المهارات التقنية للإماراتيين العاملين أو الطامحين في الحصول على الوظائف ضمن عمليات التصنيع، وإدارة سلسلة التوريد وتحليل البيانات، ما يساهم في توفير كوادر بشرية تتمتع بالمهارة والتنافسية.

التعليم المهني

يعمل الشركاء وبالتعاون مع إحدى المؤسسات التعليمية في دبي، على وضع منهج للتعلم المهني بهدف تزويد المواهب بالمهارات الخاصة للعمل في وظائف القطاع الخاص، لا سيما قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

الاقتصاد الدائري والاستدامة

يتعاون الشركاء على تعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري والاستدامة في دبي ضمن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول كجزء من الجهود المشتركة على مستوى الصناعة والتجارة الرامية لتحقيق الأهداف البيئية في دولة الإمارات العربية وشركة بروكتر آند جامبل عالمياً. فضلاً عن التزام شركة بروكتر آند جامبل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040 ضمن عملياتها وسلسلة التوريد، ابتداءً من المواد الأولية إلى البيع بالتجزئة. كما قامت الشركة بتنفيذ خطة عمل شاملة للتحول المناخي بهدف التعامل مع الانبعاثات الناتجة عن منتجاتها واستهلاكها وتعبئتها عبر سلسلة التوريد والعمليات واستخدام المستهلك للمنتجات وانتهاء صلاحية المنتج.

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