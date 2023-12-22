إتمام صفقة تمويل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بقيمة 1,6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كل من، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المُدرجة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و«جي إس إنيما»، الشركة المتخصصة عالميًا في تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، العاملة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، إتمام صفقة تمويل مشروع محطة «الشويهات 4» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون بقيمة 1,6 مليار درهم (444 مليون دولار).

وسيتم تمويل مشروع المحطة بشكل رئيسي وبنسبة (71%) من خلال قروض قدمتها مجموعة من المصارف المحلية والعالمية من بينها، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك «كي إف دبليو آبيكس – جي إم بي إيتش»، وبنك صادرات وواردات كوريا. ويأتي إتمام صفقة تمويل محطة «الشويهات 4» عقب توقيع «طاقة» و«جي إس إنيما» اتفاقية لشراء المياه مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في أغسطس 2023.

وتعد محطة «الشويهات 4» هي ثاني محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ضمن أصول «طاقة» التي تنجح في إتمام صفقة تمويل في العام 2023، وثاني مشروع رئيسي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي تمنحه شركة مياه وكهرباء الإمارات هذا العام، بعد مشروع محطة «المرفأ 2» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في النصف الأول من عام 2023.

70 مليون جالون يومياً

وستنتج محطة «الشويهات 4» التي تقع في مجمّع الشويهات للماء والكهرباء؛ نحو 70 مليون جالون يومياً من مياه الشرب، بما يعادل 320 ألف متر مكعب يومياً، مما يُساهم بشكل كبير في تعزيز أمن إمدادات المياه في أبوظبي. ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2026؛ حيث ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء إنتاج المحطة من المياه لمدة 30 عامًا.

وتمتلك «طاقة» حصّة (60%) في مشروع محطة «الشويهات 4»، في حين تمتلك شركة «جي إس إنيما» حصّة (40%) فيها، وستتولى الشركتان أعمال تشغيل وصيانة المحطة بواسطة شركةٍ تتوزع ملكيتها بينهما بواقع (60%) لـ «جي إس إنيما»، و (40%) لــ«طاقة».

وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»: «رسّخت»طاقة«مكانتها في دولة الإمارات كشركة مرافق رائدة في مجال امتلاك وتشغيل محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي على نطاق واسع. وستساهم محطة»الشويهات 4«في تعزيز محفظتنا وأصولنا القوية من محطات تحلية المياه، والتي ستساعدنا في الوصول إلى هدفنا المنشود في العام 2030 لاستخدام هذه التقنية الفعالة عبر محفظتنا لتحلية المياه. وستتجاوز قدرة إنتاج المياه لدى»طاقة«1250مليون جالون من المياه يوميًا، الأمر الذي يُرسخ مكانتنا الرائدة ومساهمتنا الرئيسية في مجال تحلية المياه».

وأضاف: «تساهم محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيسي في دعم أهدافنا المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعام 2030، مع الفصل بين عمليات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ما يتيح لنا القدرة على خفض بصمتنا الكربونية، وتعزيز أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مشاريع تحلية المياه منخفضة الانبعاثات الكربونية».

تعزيز أمن الإمدادات المائية

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «سعداء بتحقيق هذا النجاح مع شركائنا وإتمام صفقة تمويل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهو مشروعنا الاستراتيجي الثاني لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي الذي ينجح في تحقيق هذا الإنجاز الكبير خلال العام 2023. وسيسهم هذا المشروع في زيادة القدرة الإنتاجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وتعزيز أمن الإمدادات المائية، ليصبح بذلك مشروعنا السادس للتناضح العكسي».

وأضاف: «تعّد شركة مياه وكهرباء الإمارات من الجهات الرائدة على مستوى المنطقة من حيث سرعة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة. وتقوم إستراتيجيتنا على الفصل بين عمليات توليد الكهرباء عن تحلية المياه؛ حيث نتطلع إلى إنتاج أكثر من 90% من المياه المُحلاة بواسطة تقنية التناضح العكسي بحلول 2030، وهو ما يعني زيادة بنسبة (492%) في قدرة التناضح العكسي مقارنةً بعام 2020، إلى جانب التقليل من الانبعاثات الكربونية إلى حدّ كبير».

وأردف: «بالإضافة إلى خططنا الهادفة لزيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية بنسبة (600%) بحلول 2030، نواصل جهودنا الحثيثة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة في أبوظبي لعام 2035، ومبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وقال دييغو دي فيرا، مدير تطوير الأعمال العالمية في شركة «جي إس إنيما»: «فخورون بنجاحنا في إتمام صفقة تمويل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في ظلّ الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، والتي جاءت ثمرة للتفاني والجهود التي بُذلت في هيكلة هذا المشروع، الذي يؤكد على مكانتنا العالمية الرائدة في قطاع تحلية المياه، وذلك إلى جانب الثقة التي نحظى بها من طرف مستثمرينا وشركائنا. والذين نتطلّع إلى التعاون معهم للمساهمة في الارتقاء بكفاءة قطاع المياه في دولة الإمارات وخارجها».

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