«سالك» تقتحم مجال إدارة مواقف السيارات عبر دبي مول

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق لإطلاق نظام إدارة مواقف فعّال وسلس في دبي مول العالمي الشهير.

ووفقًا لشروط الاتفاقية، سيتم تفعيل تقنية سالك لتمكين زوار دبي مول من تجربة مواقف سلسة وخالية من الحواجز. سيتم تحصيل الرسوم بشكل آلي دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حسابات الزوار وفقًا لقواعد العمل المحددة من قبل إعمار لإدارة مراكز التسوّق. من المقرر إطلاق الخدمة في دبي مول بحلول الربع الثالث من عام 2024 وسيمكن تحديد إيرادات سالك المتوقعة بعد انتهاء شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق من وضع قواعد العمل لهذا المشروع.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سالك: «نحن سعداء بالتعاون مع إعمار لإدارة مراكز التسوّق في هذه المبادرة الرائدة في إحدى أبرز وجهات دبي الأيقونية. وهذا المشروع مهم لاستراتيجية الشركة في تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل لسائقي المركبات في دبي، فضلاً عن هدفنا في تنويع مصادر الدخل.

وأضاف: لدى سالك الإمكانيات المتطورة لتوفير تجربة سلسة ومريحة للمتعاملين، حيث يتيح النظام ميزة الاستغناء عن البوابات أو الحواجز في مواقف دبي مول، بما يساعد في تقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور للمتعاملين. نتطلع إلى الاستفادة من نجاحات هذه المبادرة لتقديم الخدمة في مواقع أخرى في المدينة.»

وتمتلك سالك قاعدة بيانات استثنائية، حيث تضم أكثر من مليوني حساب نشط و4 ملايين مركبة مسجلة نشطة، ما يعني أنه لا حاجة كبيرة لاستقطاب المتعاملين؛ فأكثر من 90% من مركبات دبي مسجلة بالفعل لدى سالك، التي ستتولى مسؤولية تصميم وتمويل وتطوير وتركيب وإدارة نظام مواقف السيارات، بينما سيوفّر دبي مول البنية التحتية المطلوبة وصيانة المواقف.

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: «نحن سعداء بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سالك، التي تمتلك القدرة على توفير زيارة سلسة لزوار دبي مول. وينبع هذا التعاون من التزامنا بتحسين تجارب ضيوفنا باستمرار في دبي مول، أكثر مركز التسوق استقطاباً للزوّار في العالم. يسعدنا أن نجعل خدمة مواقف السيارات أكثر سهولة وسلاسة مع إدخال حلول وخبرة سالك في مجال النقل، ونحن على ثقة أن هذه المبادرة لن تلبي فقط توقعات ضيوفنا، بل ستتجاوزها أيضًا، مما يعزز من قيمة كلّ زيارة ويرسّخ مكانة دبي مول كوجهة التسوق ونمط الحياة الرائدة بامتياز.»

تجدر الإشارة إلى أن شركة سالك تتطلع إلى التوسع في مجال أنظمة مواقف السيارات الخاصة في دبي، التي يقدر عددها بأكثر من 50,000 موقف، حيث تمتلك الشركة فرصة قوية للتوسع في مجال المواقف الخاصة المدفوعة واستكشاف خيارات النمو المتاحة في هذا المجال، من خلال تقديم نظام تحكم سلس للدخول إلى المواقف السكنية والتجارية (مثل الشركات والمولات) عن طريق استخدام منصة سالك لتحصيل الرسوم عبر التطبيق ورقم اللوحة، وهما جزء أساسي من نموذج عمل الشركة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت إدارة سالك على توقعاتها لعام 2023، بعد تحقيق نمو قوي في الإيرادات في الربع الثالث، بدعم من زيادة مستمرة في عدد الرحلات التي تمت عبر بوابات الرسوم الثماني التابعة لها، بالإضافة إلى الأداء القوي لهامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتتوقع الشركة أن ينمو عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 9-10% في عام 2023، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 66-67%.

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