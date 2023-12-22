3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس، 3.4 مليارات درهم مع 792 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم، منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 712.48 مليون درهم و744 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64.09 مليون درهم في الحبية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 54.51 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 5 مبايعات بقيمة 8.44 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 206.55 ملايين درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 53 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 36.64 مليون درهم في وادي الصفا 3 كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 24.5 مليون درهم في نخلة جميرا. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مع 204 مبايعات بقيمة 193.14 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 89.75 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 850.92 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 83.9 مليون درهم و119 رهن فلل وشقق بقيمة 767.02 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بـ 509.2 ملايين درهم وأخرى في الحبية الثانية بقيمة 67 مليون درهم. وتم تسجيل 92 هبة بقيمة 538.56 مليون درهم أهمها في نخلة جميرا بـ 271.35 مليون درهم وأخرى في معيصم الأول بقيمة 120 مليون درهم.

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