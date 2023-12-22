12.5 % نمو أصول بنوك دبي إلى 1.8 تريليون بنهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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قفزت أصول بنوك دبي بحوالي 12.5% إلى قرابة 1.8 تريليون درهم خلال عام بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بحوالي 1.6 تريليون درهم في أكتوبر 2022.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة حافظ على صدارتها لحركة الائتمان المصرفي بحصة 47% من إجمالي الائتمان المحلي، لتستقر عند 929 مليار درهم، بينما بلغت حصتها 45.7% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة، لتختص بإجمالي يبلغ 1.123 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2023.

وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الإمارة إلى 246.2 مليار درهم مقارنة بحوالي 190.5 مليار أكتوبر العام الماضي. على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتستقر عند 1.822 تريليون درهم، وبلغت الاستثمارات 284.6 مليار درهم. كما وصلت الودائع إلى 1.126 تريليون درهم، وارتفع الائتمان إلى 882.6 مليار درهم أكتوبر 2023.

واستقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 308 مليارات درهم من الأصول المصرفية، وارتفعت الودائع إلى 205.4 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 168.6 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 53.7 مليار درهم.

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