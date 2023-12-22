«ابركيس» للاستشارات تدشن مكتباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ابركيس»، الشركة الدولية المتخصصة في مجال الاستشارات القانونية، عن التدشين الرسمي لشركة «ابركيس ليجال أدفايزوري» في دبي.

وتتخصص الشركة الجديدة في توفير خدمات الاستشارات القانونية وتقديم الخبرة في المجالات الرئيسية كمكافحة غسيل الأموال، الامتثال لمعايير «مكافحة تمويل الإرهاب» ومعايير «مجموعة العمل المالي»، صفقات الدمج والاستحواذ، والقانون التجاري في الإمارات.

وقال ألكسندر كوكويف، الشريك المدير في «ابركيس ليجال»: يعد الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال عاملاً حيوياً للشركات وللحفاظ على سمعتها. ولأن الإمارات قد باتت بالفعل رائدة العالم في استقطاب الشركات من كل أنحاء العالم وجنة للاستثمار، فهي تتطلب من الشركات العاملة على أرضها أن تحافظ على هذه المعايير العالية وأن تتجاوب معها.

وأضاف: «الإمارات، وبصفة خاصة دبي، هي عاصمة الأعمال في العالم، وتلتزم «ابركيس ليجال» بالمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال بالدولة. إننا في «ابركيس ليجال» نقدم المعلومات المباشرة المستمدة من مصادرها الأصلية بشأن مكافحة غسيل الأموال والامتثال لمعايير «مجموعة العمل المالي».

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