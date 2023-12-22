القرية العالمية تفاجئ ضيوفها بسحب على سيارة «جيلي» كهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية عن أحدث مفاجآتها في موسمها الثامن والعشرين بالشراكة مع «جيلي، المركز الميكانيكي للخليج العربي AGMC»، حيث سيحظى ضيوف القرية العالمية بفرصة الدخول في سحب لربح سيارة جديدة من طراز «جيلي جيومتري C» الكهربائية.

ولدخول ضيوف القرية السحب يتوجب إحضار 7 من أفراد العائلة والأصدقاء وشراء تذاكر الدخول حصرياً عند بوابات القرية حيث تمنح قسيمة سحب واحدة مقابل كل 7 تذاكر دخول، ويتم وضعها في الصناديق المخصصة للسحب، على أن يجري السحب الكبير على السيارة في 15 يناير 2024.

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