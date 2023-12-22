«أبوظبي الإسلامي» يوفر تمويلاً أخضر للطاقة النظيفة في المنازل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، مع «شرف دي جي انرجي»، تهدف إلى تزويد المتعاملين بتمويل أخضر، لتبني استخدام الطاقة النظيفة في منازلهم.

ويتوفر التمويل الأخضر من خلال خدمات التمويل الشخصي أو بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي، ليتيح أمام المتعاملين في دولة الإمارات إمكانية تحويل منازلهم لاستخدام الطاقة النظيفة بسعر مفضل لسداد تكلفة تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية.

وبفضل هذا التعاون يمكن للمتعاملين الآن تمويل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منازلهم من «شرف دي جي للطاقة»، من خلال التمويل الشخصي الأخضر أو باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

ويحظى مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من المساهمات في مجال التنمية المستدامة، حيث شارك في الآونة الأخيرة في العديد من حلول التمويل المستدامة المصممة للشركات والأفراد، وكان قد أطلق برنامج «فولت» لتمويل السيارات الكهربائية، والذي يقدم نسبة ربح تنافسية للغاية تصل إلى 1.79 %، وتعتبر هي الأدنى من نوعها، ضمن فئة تمويل السيارات الكهربائية الجديدة.

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