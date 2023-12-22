مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4000 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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بلغت سيولة الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أكثر من 5.7 مليارات درهم، بدعم صفقات كبيرة على سهم «العالمية القابضة»، حيث توزعت السيولة بواقع 5.55 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و154.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 236.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 18.6 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.599 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.923 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و675.77 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4000 نقطة، بدعم أسهم قطاعي الصناعة والمرافق العامة اللذين ارتفعا 0.4 و0.32 % على التوالي، وأغلق مؤشر السوق عند 4005.32 نقاط، منخفضاً بنسبة 0.22 %.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على 31.1 % من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 154.3 مليون درهم، في تداولات أمس، بسيولة ناهزت 48 مليون درهم.

وقاد سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات 14 سهماً بالسوق مرتفعاً 6.8 %، وصعد في سوق دبي أسهم «الإثمار القابضة» 4.9 %، و«الفردوس القابضة» 3.1 %، و«تيكوم» 1.9 %، و«الخليج للملاحة» 1.7 %، وديوا 0.4 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بأكثر من 11.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 58.75 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 47.4 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.13 % عند مستوى 9494.02 نقطة، حيث شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 44 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة «العالمية القابضة»، إذ تم تنفيذ الصفقات على عدد 11.2 مليون سهم بقيمة 4.46 مليارات درهم بسعر تنفيذ 399.5 درهماً للسهم الواحد.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الخليج للمشاريع الطبية» 8.4 %، و«بالمز الرياضية» 8.2 %، و«حياة للتأمين» 3.3 %، و«طيران أبوظبي» 3.3 %، و«بيور هيلث القابضة» 2.1 %، و«إي آند» 0.95 %.

وحصد سهم «إي آند» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 225 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 218.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 87.7 مليون درهم.

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