«اتحاد المصارف» يستعرض الأولويات الاستراتيجية للعام المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد اتحاد مصارف الإمارات بجهود رؤساء اللجان الفنية الـ25، واللجان الاستشارية الثلاث التابعة للاتحاد ودورهم في تطوير العمل والمحافظة على المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وكان ذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتحاد مع رئيس مجلس الإدارة، من أجل مراجعة إنجازات العام 2023 وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية للعام المقبل.

وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية في الاتحاد أهمية استمرار التنسيق مع المصرف المركزي، وإنجازاته وجهوده الدؤوبة في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي في الدولة، كما أكد الحضور على الحاجة لمضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون والانسجام بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية مع كافة الأطراف، والتي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي. وتضم هذه اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.

وأكد الاجتماع أهمية دعم جهود اتحاد مصارف الإمارات، بتعاونه المستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية، التي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والاستدامة، وأشادوا بتعهد المصارف الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار)، بحلول عام 2030، والذي أعلن عنه معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال الفعالية، التي نظمها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (كوب 28)، ضمن يوم التمويل بالمؤتمر في 4 ديسمبر الجاري.

ودعا المشاركون في هذا الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية لمضاعفة الجهود لتسهيل وصول الشركات والصغيرة والمتوسطة (ومنها تلك متناهية الصغر) إلى الخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم لها، للقيام بدورها الحيوي في التنويع الاقتصادي، وتوفير الفرص، وتحسين مرونة وفعالية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع قام رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات معالي عبد العزيز الغرير بتكريم اللجان والأعضاء المتميزين.

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