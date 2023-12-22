23 % نمواً سنوياً في رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 23 % بنهاية أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.591 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 14.307 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 3.28 مليارات درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 10 %، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.55 مليار درهم.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنحو 8.2 % بزيادة تعادل 1.33 مليار درهم، مقارنة بنحو 16.261 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه.

وأوضحت بيانات السلسلة الزمنية بأن الرصيد حافظ على ارتفاع قدره 37.5 % على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

يذكر أن رصيد المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

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