500 مليار درهم معاملات عقارات دبي في 10 أشهر بارتفاع 37 %

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين عالمياً.

معاملات دبي

وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 37 % على أساس سنوي، متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباع الأولى بنسبة 36 % على أساس سنوي، لتزيد على 116 ألف معاملة.

ونما عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15 % على أساس سنوي، خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، مقارنة بعدد المستثمرين الجدد في عام 2022، كما ارتفع متوسط أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة 0.3 % على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الجاري.

معاملات أبوظبي

وأفاد المصرف المركزي، في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري، بأن قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي، ارتفعت بنسبة 56 % على أساس سنوي، لتبلغ 67.8 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مشيراً إلى أنه وفق شركة «ريدن»، سجل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 3.2 % في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهر التقرير تسارع نمو أسعار المبيعات في أبوظبي خلال شهر أكتوبر، إلى 3.9 % على أساس سنوي، فيما واصل متوسط الإيجارات اتجاهه التصاعدي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.8 %، وبنسبة 2.6 % على أساس سنوي في الربع الثالث، وفي شهر أكتوبر الماضي على التوالي، وذلك بعد زيادة بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.

سياحة وضيافة

وعلى صعيد السياحة والضيافة، ذكر التقرير أن الإمارات باشرت الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ضمن «مشاريع الخمسين»، والتي تهدف إلى ترسيخ الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً بحلول عام 2031، حيث تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 450 مليار درهم، بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الضيافة في أبوظبي، شهد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، أداءً قوياً، حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 3.2 ملايين شخص، بزيادة 31 %، مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدلات الإشغال الفندقي 70 %، وبلغ متوسط عدد أيام الإقامة 2.6 ليلة.

وأوضح تقرير المركزي أن دبي لا تزال مركزاً بارزاً للسياحة العالمية، وفق البيانات الخاصة بالأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق إلى 75.7 %، محققاً زيادة قدرها 4.9 نقاط مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2022، وتجاوز أرقام عام 2019 بواقع 2.3 نقطة مئوية، وشهد إجمالي عدد ليالي الغرف المشغولة زيادة على أساس سنوي بنسبة 13% في عام 2023، ليصل إلى 30.4 مليون ليلة.

مطار أبوظبي

وذكر التقرير أن مطار أبوظبي الدولي سجل نمواً كبيراً في حركة المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين 6 ملايين مسافر تقريباً، في الربع الثالث من العام الجاري، أي بنسبة زيادة قدرها 29.3 % على أساس سنوي، وسجل المطار أيضاً 37.9 ألف رحلة طيران في الربع الثالث من العام الجاري، محققاً زيادة بنسبة 21.8 % عن الربع الثالث من 2022.

مطارات دبي

ولفت التقرير إلى أن مطارات دبي قامت بتحديث توقعاتها لعام 2023، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 86.8 مليون مسافر، مقارنة بالعدد المتوقع سابقاً، البالغ 85 مليون مسافر، ويشير هذا التعديل إلى أن مطار دبي الدولي على المسار الصحيح لتجاوز حركة المسافرين ما قبل الجائحة، التي بلغت 86.3 مليون مسافر في عام 2019.

وكشف التقرير عن أن مطار دبي الدولي تمكن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري من استقبال 64.5 مليون مسافر، مع تسجيل 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث، بالتزامن مع السفر في موسم الذروة صيفاً، وتمثل هذه الزيادة بنسبة 39.3 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وهي أعلى بنسبة 1 % عما كانت عليه في عام 2019.

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