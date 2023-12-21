خليفة المحيربي ينال جائزة أفضل شخصية عقارية في العام 2023

المصدر: دبي – البيان

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منحت جوائز رواد الأعمال الذهبية رجل الأعمال الإماراتي الدكتور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار جائزة أفضل شخصية عقارية في العام 2023، ومنحت شركة الخليج العربي للاستثمار جائزة أفضل شركة عقارية على مستوى العالم في العام 2023.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته جوائز رواد الأعمال الذهبية بعنوان " الاحتفال بتحقيق الامتياز" في دبي، بحضور عدد من كبار الشخصيات ورؤساء الشركات والمؤسسات.

وأعرب الدكتور خليفة سيف المحيربي عن سعادته بالحصول على جائزة رواد الأعمال الذهبية عن فئة أفضل شخصية عقارية على مستوى العالم للعام 2023، وجائزة أفضل شركة عقارية على مستوى العالم في العام 2023، حيث تأتي تتويجاً لمسيرته الطويلة في القطاع العقاري، ونجاحه في تحقيق إنجازات كبيرة أسهمت في تطور القطاع سواء في دولة الإمارات أو خارجها.

ويأتي حصول الدكتور خليفة سيف المحيربي على هذه الجوائز المميزة تتويجاً لمسيرة النجاح والتفوق، خاصة عقب حصوله في شهر نوفمبر الماضي على جائزة أفضل رجل في القطاع العقاري على مستوى العالم 2023، وجائزة أفضل شركة عقارية على مستوى العالم للعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز جو جلوبال 2023 العالمية التي أقيمت في ولاية رود آيلاند الأمريكية من تنظيم وزارة تجارة ولاية رود آيلاند ومجلس التجارة العالمي.

وذكر د. المحيربي ان شركة الخليج العربي للاستثمار قد واصلت تحقيق النجاحات المتتالية في القطاع العقاري في دولة الامارات والتوسع عبر افتتاح مكاتب تمثيلية لها في أكثر من 20 عاصمة ومدينة عالمية، ونجاحها في عقد صفقات عقارية كبيرة بمليارات الدراهم، مما مكنها أن تكون بين كبريات الشركات العاملة في قطاع العقارات إقليمياً وعالمياً.

وأعرب د. المحيربي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الكبير الذي توليه للشركات الوطنية والتشجيع المتواصل، مما ساعده في تحقيق النجاحات المتواصلة في القطاع العقاري، ومواصلة الإنجازات في مسيرته المهنية والعملية.

وأوضح المحيربي أن العام 2023 قد شكل عاماً استثنائياً من حيث النجاحات التي حققها في القطاع العقاري، في ظل مواصلة إطلاق المشاريع العقارية واقبال المستثمرين والجمهور عليها بشكل كبير، وثقتهم بأن القطاع العقاري هو القطاع الأفضل من حيث الاستثمار وتحقيق عوائد مجزية، الأمر الذي ساهم في تحقيق نمو كبير في قطاع العقارات ورفع حجم المبيعات وحقق عوائد كبيرة للشركات العقارية.

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