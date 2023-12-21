44 صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة» بـ4.4 مليارات درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، تنفيذ 44 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة العالمية القابضة.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 11.2 مليون سهم بقيمة 4.46 مليارات درهم بسعر تنفيذ 399.5 درهماً للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، ارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.25 %، بسيولة جاوزت 218.4 مليون درهم ليغلق السهم عند 400.5 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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