«الموانئ والجمارك» تتحقق من امتثال السفن السياحية للمعايير الأمنية والبيئية المطلوبة

المصدر: البيان

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تزامناً مع انطلاق موسم الرحلات البحرية في إمارة دبي 2024 – 2023، تعمل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال إداراتها المعنية على تسهيل عملية دخول السفن السياحية من وإلى موانئ دبي ترسيخاً لمكانة دبي كمقصد سياحي عالمي ووجهة بحرية متميزة تضمن تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين وأفراد الطواقم البحرية على حد سواء.

يأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالتعاون مع الجهات المختصة في دبي لتنظيم عملية دخول السفن السياحية إلى الإمارة من خلال إجراءات سلسة ومرنة، حيث تحرص المؤسسة على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال الموسم السياحي البحري، والذي من المنتظر أن تستقبل دبي خلاله أكثر من 150 سفينة من السفن السياحية الكبرى تحمل على متنها آلاف الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم.

وأوضح سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إدارة الأمن بالمؤسسة تعمل على تسهيل دخول السفن من وإلى موانئ دبي بما يضمن سلامة الزوار والقائمين عليها، مشيراً إلى أن الأدوار والمسؤوليات المخولة لإدارة الأمن تختلف بحسب أنواع السفن التي تدخل أو تخرج من الميناء، وهو ما يتطلب اتباع عدد من المتطلبات والإجراءات الأمنية واللوائح المحددة للميناء وفقاً لطبيعة نشاط السفن.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حرص المؤسسة من خلال ذراعها الأمني على تطبيق منظومة أمنية شاملة ومتكاملة تتوافق مع أفضل المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، لضمان الامتثال الصارم للوائح والأنظمة على متن السفينة، مشيراً إلى دور إدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة التخطيط والتطوير- "تراخيص"، في عمليات التفتيش التي تتم على متن السفن البحرية القادمة إلى دبي والتحقق من امتثالها لمتطلبات السلامة، حيث تتولى الإدارة مسؤولية التحقق من سلامة المعدات ومياه الاتزان وغيرها من المعايير البيئية والصحية على متن السفن حفاظاً على البيئة البحرية بشكل خاص وإمارة دبي بوجه عام من أية مخلفات أو مخاطر صحية قد تدخل للدولة عبر المنافذ البحرية لإمارة دبي.

ولفت سعادته إلى أن وصول سفينة (ريزيلينت ليدي) إلى دبي يبشر ببداية موسم استثنائي للرحلات البحرية، ويرسخ مكانة دبي وجهة سياحية بحرية رائدة وآمنة على مستوى المنطقة، ويسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لجعل الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، معرباً عن امتنانه للجهود المبذولة من جانب إدارة الأمن وإدارة البيئة والصحة والسلامة فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في تأمين ومراقبة وتنظيم دخول السفن البحرية إلى مياه دبي.

وتتويجًا لجهود وإشراف إدارة الأمن للسفينة وتحقيق الاستقرار والأمن في الميناء، تم تنظيم حفل تكريم على متن سفينة "ريزيلينت ليدي" بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، تم خلاله تبادل الدروع بين قبطان السفينة وإدارة أمن المؤسسة تعبيراً عن تقديرهم للجهود المبذولة من الجهات المعنية لضمان أمن وسلامة السفن البحرية.

كما استقبلت دبي مؤخراً سفينة الأبحاث الكويتية المتعددة الأغراض (المستكشف)، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية والمتخصصة في دراسة علوم البحار ومشاريع البحث العلمي، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، وتولت إدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة "تراخيص" مسؤولية التحقق من الشهادات الخاصة بكلا من السفينة والطاقم بالإضافة إلى التفتيش على أجهزة الملاحة والاتصال الخاصة بالسفينة وكذلك مطابقة الانبعاثات الغازية ومنظومة الصرف الصحي ومياه الاتزان للمعايير واللوائح البيئية.

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