54.2 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في يوم الذكرى السنوية الـ 40 للتأسيس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة أن إجمالي مبيعاتها في يوم الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيسها، في 20 ديسمبر، بلغ 54.2 مليون درهم (14.8 مليون دولار)، أرقام دعمها عرض التخفيضات 25%، الذي أطلقته السوق الحرة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، والذي تم توسيعه ليشمل عملاء «التوصيل المنزلي» وعرض «كليك آند كوليكت».

وقد أسفر هذا العرض المميز عن حركة شراء قوية شهدها مطارا دبي وآل مكتوم الدوليان، بزيادة ملحوظة وصلت إلى 53% بالمقارنة مع اليوم ذاته من العام الماضي.

وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال يوم العرض، مسجلة 12.4 مليون درهم (3.4 ملايين دولار)، تلتها ساعات اليد في المرتبة الثانية محققة 7.5 ملايين درهم (2.1 مليون درهم)، بينما سجلت مبيعات تذاكر سحب «ميلينيوم مليونير» 6.6 ملايين درهم (1.8 مليون دولار)، في حين جاءت مستحضرات التجميل في المرتبة الرابعة بمبيعات وصلت إلى 4.3 ملايين درهم (1.2 مليون دولار).

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نتائج مبهرة حققتها مبيعات سوق دبي الحرة في يوم الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيسها، ونحن سعداء بهذا الإنجاز الرائع الذي تحقق في جميع الصالات في غضون 24 ساعة فقط، حيث شهدنا تفاعلاً كبيراً في أوساط المتعاملين وفريق العمل، وأشكر جميع من شارك في احتفالاتنا في ذكرى التأسيس ومن أسهم في صنع هذا النجاح».

وبلغ إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت خلال يوم التخفيضات 7.5 ملايين درهم (2.1 مليون دولار)، بإجمالي 5.815 طلب شراء تم تلقيه عبر خدمتي «التوصيل المنزلي» و«كليك آند كولكت»، وكذلك طلبات تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الترويجيين، اللذين بيعت جميع تذاكرهما عبر الإنترنت أيضاً.

كما تلقت أجهزة تسجيل المبيعات، خلال يوم العرض، ما مجموعه 79.812 معاملة شراء، في حين أصدر مركز سوق دبي الحرة للتوزيع 800 منصة للبضائع من مستودعات السوق الحرة إلى مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، ووصل إجمالي عدد عمليات النقل من المستودعات 8.041 عملية، قامت بنقل 265.799 وحدة سلعية.

ويحظى عرض الخصومات الترويجي الذي تطلقه سوق دبي الحرة سنوياً بمناسبة ذكرى تأسيسها باهتمام كبير بين أوساط المسافرين، الذين يترقبونه بفارغ الصبر، حتى أن الكثيرين منهم يختارون موعد سفرهم ليتزامن مع اليوم الذي تطلق فيه السوق الحرة خصوماتها (25%). تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة أطلقت أول عرض تخفيضات من نوعه في الذكرى الـ 20 لانطلاقتها في عام 2003، واستمرت بإطلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، ولا يزال يحظى بشهرة واسعة في فترة تنشط فيها حركة السفر خلال العام.

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