«المركزي»يرفع توقعات نمو الناتج المحلي للإمارات في 2024 إلى 5.7%

المصدر: ابوظبي ــ سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي من 4.3% إلى 5.7% وفق تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح المصرف في المقابل أن نسبة النمو المتوقعة للعام الجاري قد انخفضت من 3.3% إلى 3.1% وذلك مواكبة لما تشهده أسواق النفط في ظل سياسات خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وأشار المصرف إلى أن معدلات النمو المتوقعة لازالت غير مؤكدة في ظل استمرارية الأوضاع الدولية وتواصل انكماش الاقتصاد العالمي وتوقعات المزيد من خفض انتاج النفط

وكان الناتج المحلي النفطي قد تقلص بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري في الوقت الذي تسارع الناتج غير النفطي بحوالي 7.1% خلال نفس الفترة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز