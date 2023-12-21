1.8 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنمو 12.5% خلال عام

المصدر: ابوظبي – سامح الليثي

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نمت أصول بنوك دبي بحوالي 12.5% لتقفز إلى قرابة 1.8 تريليون درهم خلال عام بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بحوالي 1.6 تريليون درهم في اكتوبر 2022.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة حافظ على صدارتها حركة الائتمان المصرفي بحصة 47% من إجمالي الائتمان المحلي لتستقر عند 929 مليار درهم.

بينما بلغت حصتها 45.7% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة لتختص بإجمالي يتجاوز 1.123 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2023.

وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الامارة إلى 246.2 مليار درهم مقارنة بحوالي 190.5 مليار أكتوبر العام الماضي.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتستقر عند من 1.822 تريليون درهم وبلغت الاستثمارات 284.6 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.126تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان إلى 882.6 مليار درهم اكتوبر 2023.

بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 308 مليارات درهم من الأصول المصرفية وارتفعت الودائع إلى 205.4 مليارات درهم وكذلك الائتمان إلى 168.6 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 53.7 مليار درهم.

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