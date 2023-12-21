«ديار» و«أراضي العقارية» تطوران مشروعاً سكنياً في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة ديار للتطوير المدرجة بسوق دبي المالي - المتخصصة في التطوير والخدمات العقارية في دبي والإمارات - وشركة أراضي العقارية، ومقرها أبوظبي، اتفاقية بهدف تطوير مشروع سكني مشترك في جزيرة الريم بأبوظبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأهداف التجارية للمشروع، وتوفير إطار للمفاوضات اللاحقة بين الشركتين، بالإضافة إلى تحديد كيفية تطوير المشروع على أساس الملكية المشتركة.

وقع اتفاقية مذكرة التفاهم كل من سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، وخليفة الزعابي، العضو المنتدب لشركة أراضي العقارية.

وقال سعيد محمد القطامي: «نستمر في توسيع محفظتنا من المشاريع في المنطقة لخدمة العملاء خارج دبي. وكجزء من هذه الجهود، نتعاون مع عدة شركاء لضمان تماشي مشاريعنا مع توقعات عملائنا والمساهمين. ويعد اختيار المواقع الاستراتيجية والشركاء بعناية لمشاريعنا المقبلة خطواتٍ محورية في الخطة، وهو ما حققته هذه الاتفاقية التي تتماشى مع تلك الأهداف».

وأكد خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أراضي العقارية: «هدفنا هو تطوير مشروع سكني في أبوظبي يضع معايير جديدة للجودة والابتكار ويركز على العميل، وهو ما تشتهر به «ديار» تحديداً. ونحن على ثقة بأنّ هذه الاتفاقية ستمنحنا القدرة على المزج بين خبراتنا للمساهمة بشكل كبير وإيجابي في نمو وتطور المشهد العقاري في أبوظبي، وتوفير خيارات سكنية مميزة وجذابة للعملاء المحليين والأجانب».

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعاون واعد بين ديار للتطوير وأراضي العقارية برؤية مشتركة توظف عقوداً من الخبرة من أجل إنشاء هذا المشروع في أبوظبي.

وتسعى كلتا الشركتين إلى الدخول في اتفاقية مساهمين مشتركة تتوافق مع توجهات الطرفين لمواصلة تطوير المشروع وتمويله وتطويره وبيعه.

وعقدت «ديار للتطوير» شراكات استراتيجية مع شركات عقارية مشهورة في المنطقة وخارجها. وتسعى الشركة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانتها في السوق العقاري في أبوظبي، وتقديم خيارات سكنية جديدة ومميزة للعملاء المحليين والأجانب. وبهذا تواصل «ديار» استراتيجيتها في تقديم مشاريع مبتكرة ومتطورة لتلبية تطلعات عملائها، حيث تحظى بسمعة متميّزة فيما يخص الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتحقيق أعلى معايير الجودة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز