سوق دبي الحرة تحتفل بمرور 40 عاماً على التأسيس

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت سوق دبي الحرة، أمس، بمرور 40 عاماً على تأسيسها، واحتفاءً بهذه المناسبة، قررت السوق تقديم خصومات بنسبة 25 % على مجموعة واسعة من البضائع لمدة 24 ساعة، في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وشهدت عروض الخصومات زيادة كبيرة في إقبال المسافرين على الشراء سواء عبر المطار، أو عبر الإنترنت، ما يشير إلى ختام جيد لعام 2023. واعتبر كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة أن الاحتفال بذكرى تأسيس السوق مناسبة جيدة للتعبير عن الشكر للعملاء والموظفين والشركاء.

وقال ماكلوغلين: «أشارك رئيس مجلس الإدارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، وأتمنى للجميع احتفالات رائعة بنهاية العام». وشدد على 2023 كان عاماً رائعاً.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية؛ احتفلت السوق بذكرى التأسيس في مواقع مختلفة، مثل المبنى رقم 2 بمطار آل مكتوم الدولي؛ بالإضافة إلى المكتب الرئيسي للفريق التنفيذي، ومبنى الركاب رقم 3، كونكورس A، ومتجر حدود حتا والمبنى رقم 1، كونكورس D في مطار دبي الدولي.

كما بدأ فريق سوق دبي الحرة الاحتفال في القرية الأيرلندية في القرهود بالإعلان عن الفائز في العرض الإذاعي لقائمة سوق دبي الحرة للتسوق مع دبي 92 للفوز بمبلغ 40 ألف درهم.

واستمرت الاحتفالات في مطار دبي الدولي عندما توجه الفريق التنفيذي، بقيادة ماكلوغلين، إلى المبنى 3- الكونكورس سي، وبرج المراقبة 3؛ لإقامة الحفل التقليدي لتقطيع الكعكة، قبل التوجه إلى الكونكورس بي لاحتفال آخر؛ حيث قاموا بإقامة حفل سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة وإجراء السحوبات. وأجرت سوق دبي الحرة، في عرض مليونير الألفية الترويجي للسوق؛ إذ تم سحب السلسلة 443 و444.

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