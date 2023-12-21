«سكاي بلو ميديا» تتعاون مع «دانوب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سكاي بلو ميديا، الوكالة الإعلامية العاملة في مجال التسويق بعرض الإعلانات الخارجية، عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة دانوب، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري، للعمل على مشروع مبتكر، يهدف إلى إظهار العلامة التجارية لشركة دانوب العقارية، بإطلاق حملة إعلانية بوضع الملصقات العاكسة على الحافلات.

صُمم هذا الابتكار، بما يلبي متطلبات الرؤية الواضحة لإعلانات الحافلات في ساعات المساء والساعات المتأخرة. وينصب تركيز هذا التعاون على الحملة الإعلانية الابتكارية، بوضع ملصقات عاكسة على الحافلات، من تصميم سكاي بلو ميديا، لصالح دانوب العقارية، وأطلقت سكاي بلو ميديا حملات على الحافلات للترويج لمشروعات دانوب القائمة، ومنها سبورتز وإليجانس، بمجموع 36 حافلة، منها 18 حافلة تحمل ملصقات عاكسة للترويج لمشروع إليجانس دانوب. كما نفذت سكاي بلو ميديا، إلى جانب هذه الحملة، حملات أخرى لصالح دانوب، تتضمن حملات إعلانية على 400 مرآب الحافلات للترويج لمشروعاتها القائمة.

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