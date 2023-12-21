«روتانا» تختتم 2023 بمحفظة تضم 74 فندقاً و50 قيد التطوير

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم روتانا لإدارة الفنادق عام 2023 بالتوقيع على 9 اتفاقيات إدارة والتحضير لافتتاح 50 فندقاً، وتدير روتانا حالياً 74 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. وتضم محفظتها حالياً 19.6 ألف غرفة فندقية وست علامات تجارية، بما في ذلك 10.15 آلاف غرفة في 36 فندقاً بدولة الإمارات وحدها.

وكشفت روتانا دخولها العديد من الأسواق الجديدة هذا العام، حيث تستعد المجموعة في العام 2024 لأن تخطو أولى خطواتها في سوق المملكة المتحدة عبر افتتاحها فندقين جديدين يحملان علامة سنترو التجارية. وسيصبح سنترو نيو مالدن وسنترو كينغستون أول فندقين يتم افتتاحهما في إطار اتفاقية أوسع أبرمتها روتانا لتطوير محفظة غرف تضم 1500 غرفة تحت علامة سنترو في أرجاء لندن الكبرى.

وشهدت العلامة التجارية الأحدث للمجموعة «إيدج من روتانا» هذا العام تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف تشغيل 30 فندقاً بحلول 2027. أما بالنسبة لعام 2024، فتشمل محفظة المشاريع المرتقبة افتتاح فندق دار ريحان من روتانا في مدينة الخبر السعودية، وفندق أونيكس أرجان من روتانا في المنامة.

ومن المتوقع أن تدخل روتانا السوق الجزائرية عبر افتتاح منتجع وسبا أزور روتانا في مدينة وهران. كما تستعد لافتتاح فندق بلووم أرجان من روتانا في السعديات بأبوظبي.

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