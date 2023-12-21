دبي المالي العالمي يستقبل 2024 بأنشطة متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستقبال العام الجديد بطريقة مميزة، حيث يتحول المركز والمسارات الخارجية المحيطة به إلى وجهة احتفالية مميزة، معززة بتجارب شتوية كتجربة المأكولات الكلاسيكية وأفضل ما يمكن تقديمه من الصور الاحتفالية خلال موسم الأعياد،

ويمكن الاستمتاع بتجربة قوائم طعام موسمية ومجموعة من العروض التجارية والتي يمكن الاستفادة منها داخل المحال التجارية المميزة التي يوفرها المركز، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويعتبر هذا الوقت من العام فرصة للتنزه في «جيت أفينيو» والاستمتاع بعروض الطهي اللذيذة والمظاهر الاحتفالية، خاصة وأن مساحة الفن الحضري هذه توفر الأجواء المثلى للاحتفاء بموسم الأعياد.

ويعد المركز المكان الأمثل للاحتفاء بقدوم العام الجديد، نظراً لاستضافته عدداً من العروض الاحتفالية. كما أن المركز يتمتع بموقع مميز يطل على أبرز مواقع الألعاب النارية والاحتفالات بالعام الجديد والتي تنطلق من برج خليفة.

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