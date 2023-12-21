«سياحة أبوظبي» توقع 10 اتفاقيات تسويقية مع وكالات ومنصات عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 10 اتفاقيات برامج تسويقية مشتركة مع عدد من أبرز وكالات ومنصات السفر والسياحة العالمية، تحفيزاً للنمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة، وتعزيزاً للوعي بتجاربها الترفيهية والثقافية الاستثنائية.

وتعتمد هذه الاتفاقيات على ما تمتلكه أبوظبي من مقومات متميزة تلبي تطلعات السائح الأوروبي، وتهدف إلى استثمار الآفاق الواعدة لزيادة عدد زوار الإمارة من هذا السوق الكبير، بما يدعم طموحاتها الساعية إلى استقطاب ما يزيد على 24 مليون زائر خلال العام الجاري.

وعقدت الدائرة اتفاقيات جديدة مع شركات رائدة، من بينها «أون ذا بيتش»، و«ترييل فايندرز»، وهما من أهم وكالات الجولات السياحية الخارجية في المملكة المتحدة وأيرلندا، و«دستينيشن 2»، المتخصصة في الرحلات السياحية الاقتصادية، و«كينوود ترافيل»، منصة العطلات الفاخرة الاقتصادية، و«فوياج برايف»، التي تركز على فنادق الإمارة في عروضها، و«إل كورتي إنجيلز»، مالكة وكالة السفريات الإسبانية «فيايس إل كورتي إنجيلز».

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في الدائرة: «ترسخ هذه الاتفاقيات علاقاتنا مع شركائنا، وتدعم مبادراتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، للاستمتاع بتجاربنا المتنوعة التي تمنحهم الإلهام للاستكشاف، وحماس المغامرة، وفرصة الاسترخاء واستعادة النشاط. وتعتبر المملكة المتحدة أحد أسواقنا الرئيسية ذات الأولوية، حيث نمضي في استثمار آفاق النمو الواعدة وفرص التعاون الجديدة مع شركائنا من المملكة المتحدة وأوروبا».

ومددت الدائرة أيضاً اتفاقياتها القائمة مع رواد السياحة العالمية بما في ذلك «إكسبيديا» و«لاست مينيت دوت كوم»، و«أماديوس» و«دناتا»، لمواصلة زخم النجاح اللافت لهذه الشراكات خلال 2023.

يذكر أن «ترييل فايندرز» و«دناتا»، «ترافيل ريبابليك»، «جولد ميدال ترافيل جروب ليميتد»، و«أون ذا بيتش» جاءت ضمن أكبر 20 شركة مرخصة لتنظيم الرحلات الجوية، وفقاً للمبيعات العامة المصرح بها لهذه الشركات.

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