سوق دبي إلى أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.42% أو ما يعادل 16.7 نقطة، أمس، مسجلاً 4014.28 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق نحو 2.1 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 677.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «الاستشارات المالية الدولية» و«دبي التجاري» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 3.03% و3% على التوالي.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم إعمار العقارية 2.1%، واكتتاب القابضة 1.9%، والإمارات دبي الوطني 0.9%، ودبي الإسلامي 0.35%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 55.99 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 31 مليون درهم، ثم «ديوا» جاذباً 20.9 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 69.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 60.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9482.08 نقطة، متراجعاً 0.12%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 223.7 مليون درهم.

تلاه «بيور هيلث القابضة» جاذباً 118.77 مليون درهم، ليرتفع في أول أيام تداوله بنسبة جاوزت 76%، عند 5.74 دراهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 3.26 دراهم، بعدما جرى تداول السهم عند مستوى 6 دراهم بارتفاع 84% خلال أول ساعة من الإدراج .

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، هيلي القابضة الذي ارتفع 6.76%، وبنك أم القيوين الوطني 5.9%، ومنازل 4.4% اجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و197.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 321.5 مليون سهم عبر تنفيذ 24.7 ألف صفقة.

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