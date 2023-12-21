إطلاق اسم «سبيس 42» على اندماج «بيانات إيه آي بي إل سي» و«الياه سات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عطفاً على إعلان كل من «بيانات ايه اي بي ال سي»، وشركة الياه للاتصالات الفضائية بشأن تصويت مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على اندماج الشركتين المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية واللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، تم الإعلان عن تسمية الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج المقترح «سبيس 42».

وسيُثمر الاندماج عن إنشاء شركة كبرى في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيشغل منصور المنصوري منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، كما سيشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في حين سيتولى كريم ميشيل صباغ منصب العضو المنتدب لشركة «سبيس 42» عند إتمام عملية الاندماج. ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة «سبيس 42» كلاً من مريم المهيري، وطارق الحوسني، وإسماعيل عبدالله، وكيريل إيفتيموف.

ومن المقرر أن يباشر أعضاء مجلس الإدارة الجديد مهامهم بعد اكتمال عملية الاندماج في النصف الثاني من عام 2024. وفي تلك الأثناء، سيواصل كل من حسن أحمد الحوسني، العضو المنتدب لشركة «بيانات»، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، مهامهما الحالية في قيادة الشركتين بشكل مستقل.

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