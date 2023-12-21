تعاون بين «&e المؤسسات» و«شنايدر إلكتريك» لتعزيز كفاءة طاقة الشبكة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «&e المؤسسات» التابعة لمجموعة &e التعاون مع «شنايدر إلكتريك»، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية للطاقة في كامل شبكتها بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات، وذلك من خلال الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها ضمن فعالية خاصة في مؤتمر الأطراف «COP28» في دبي.

ويسعى التعاون إلى الارتقاء بحلول الطاقة النظيفة وحماية البيئة. وتستكشف «&e المؤسسات» من خلاله الخيارات الجديدة والبديلة من مصادر الطاقة، ومعايير الأحمال والتوليد، إلى جانب التعامل مع أي تغييرات في أنماط الطلب ومتطلبات الاعتمادية.

وقال ألبرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise IoT & AI: «ستساعدنا الشراكة على تحقيق إدارة مطورة للأنظمة، وامتلاك القدرة على التكيف بصورة آنية، والانتقال السلس نحو مرحلة تفاعلية ورقمية جديدة في مجال إدارة الشبكات. وبالتعاون مع شنايدر إلكتريك، نهدف إلى تمكين عملائنا، عبر حلول كفاءة الطاقة المصممة خصيصاً، من خوض رحلة التحول الرقمي بنجاح».

وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «هذه الاتفاقية مع «&e المؤسسات» تعكس حرصنا المشترك على تطوير حلول نوعية للشبكات الرقمية في دولة الإمارات. وهذا التعاون يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات، ويدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة. ونحن نركز على تقديم خبراتنا لتطوير كفاءة الشبكات، مقترنة بخبرات «&e المؤسسات»، لكل من القطاعات الحكومية وقطاع المؤسسات والشركات الخاصة».

وتعمل شركة «&e المؤسسات» في كلٍ من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، حيث تقدم منتجات توفر قيمة رقمية مضافة معمقة تمكن مشاريع تطوير مستدامة، ومدناً أكثر أماناً، وخدمات حكومية أكثر تطوراً، ورعاية صحية متصلة، وتعليماً معززاً، وتدعم خدمات مصرفية رقمية، وصناعات آلية متقدمة، وتصنيع وخدمات لوجستية متطورة.

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