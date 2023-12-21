«جمارك دبي» تكرم 1200 موظف من أصحاب الخبرات وسنوات الخدمة المستمرة

المصدر: دبي – البيان

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نظمت جمارك دبي حفلاً لتكريم أصحاب سنوات الخدمة المستمرة، وأقيم الحفل بفندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والمديرين التنفيذيين وفريق القيادة في الدائرة وشمل التكريم نحو 1200 موظف.

وقال المدير العام لجمارك دبي: «نحن سعداء بتكريم نخبة مميزة من موظفينا أصحاب الخبرات وسنوات الخدمة المستمرة، وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لكوادرنا البشرية التي أخلصت في تأدية مهام عملها، متمنين لهم المزيد من النجاحات والتقدم لتحقيق رؤية وأهداف جمارك دبي التي تعتبر رأس مالها البشري الركيزة الأساسية لريادتها وتفوقها، مؤكداً أن جهود موظفي جمارك دبي كانت الأساس في تتويج الدائرة بجائزة النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية الأكبر في تاريخ برنامج دبي للتميز الحكومي».

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: «أعبّر عن امتناننا العميق وتقديرنا الكبير لكل من قدم عطاءه واجتهاده خلال سنوات خدمتهم الطويلة في جمارك دبي، على مر السنوات، كنتم ركيزة قوية لنجاحنا ورمزاً للالتزام والإخلاص ونمو وازدهار الإمارة. قدّمتم تفانياً وتفردتم بمهاراتكم وإبداعكم لتحقيق رؤية الدائرة. كل منكم، بعطائه وتفانيه، أسهم في بناء هذه الثقافة التي نفخر بها اليوم».

ونيابة عن المكرمين أكد يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مكلف، أن جمارك دبي أسست بيئة عمل إيجابية ورسمت طريقاً سعيداً لكادرها الوظيفي من خلال تبني أفضل الأفكار والمبادرات التحفيزية، ويأتي حفلنا اليوم لتكريم رواد العمل الجمركي ممن أمضوا سنوات طويلة في خدمة حكومة دبي وجمارك دبي ليؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الدائرة في إسعاد موظفيها وتشجيعهم على مواصلة العطاء في الميادين الوطنية، وتثميناً لجهودهم كنخبة من الكفاءات الذين شكلوا جزءاً فاعلاً من منظومة العمل الجمركي في الدولة وما يشكلونه من مصدر إلهام وقدوة لزملائهم، حيث استعرض الهاشمي خلال كلمته تجربته التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في جمارك دبي.

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