«الإمارات دبي الوطني» ينظم رحلة لشركات ناشئة إماراتية إلى السعودية

المصدر: دبي - البيان

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نظم بنك الإمارات دبي الوطني، رحلة استثنائية لمؤسسي شركات ناشئة إماراتيين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي الذي أطلقه في أكتوبر 2023.

وشكلت هذه التجربة المباشرة الغامرة أفقاً جديداً في مجال تطوير مهارات ريادة الأعمال، وهدفت إلى إلهام مؤسسي الشركات ورفدهم بقيمة مضافة عبر تعريفهم على منظومات رقمية بديلة للشركات الناشئة.

وخلال هذه الرحلة التي استمرت ليومين، شارك رواد الأعمال الإماراتيون في نشاطات قيّمة، بما في ذلك لقاء مع ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية وكبار المسؤولين في البنك، وذلك خلال زيارتهم لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية- قسم المرآب في العاصمة السعودية الرياض.

كما حظي المؤسسون بفرصة عرض شركاتهم والتواصل مع مؤسسي مشاريع سعوديين وشركات تكنولوجيا مالية سعودية. وشهد قطاع التكنولوجيا المالية السعودي تطورات ملحوظة مع منح البنك المركزي السعودي تراخيص لـ 24 شركة تكنولوجيا مالية، مما يؤكد على ارتفاع مستوى الزخم في هذا القطاع في المملكة، ويجعل من السعودية وجهة مثالية لهذه التجربة.

وبعد تجربة «رحلة إلى السعودية»، تُوج برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي بمشاركة المؤسسين في جلسة نقاش إعلامية ركزت على «تمكين المؤسسين الإماراتيين»، وذلك خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي انعقد في دبي. وأتاحت هذه الجلسة لرواد الأعمال الإماراتيين فرصة لتسليط الضوء على رؤاهم وإنجازاتهم من خلال منبر عالمي شهد مناقشات معمقة وهادفة حول الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال. واختتمت الجلسة أعمالها بتقديم بنك الإمارات دبي الوطني هدية تذكارية للمؤسسين بمناسبة اختتام برنامج الاحتضان الذي استمر لمدة ثمانية أسابيع.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يقدم بنك الإمارات دبي الوطني، باعتباره بنكاً رائداً في مجال الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، نموذجاً رائعاً في تطوير المهارات المحلية وفقاً لأفضل معايير القطاع، وقيادة الجهود الإيجابية في القطاع المصرفي لتنمية المواهب الوطنية عبر تزويدهم بفرص التعلم والتدريب».

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «شبابنا هم صنّاع المستقبل، ومن خلال الاستثمار في نموهم وتطورهم، فإننا نمهد الطريق أمام الجيل القادم من قادة دولتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات الفارقة.

ونحن في مركز «إنوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي نلتزم بتوفير منصات فريدة لرواد الأعمال المحليين تمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح والنمو المستدام. وفي ضوء شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، سيمكّن برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي مؤسسي الشركات الإماراتية الناشئة من الحصول على توجيهات قيّمة من قبل قادة القطاع المحليين والعالميين، واكتساب مقومات النجاح. ويعتبر التزامنا بدعم مواهب وقدرات المواطنين العاملين ضمن قطاع الخدمات المالية، بمثابة استثمار في النجاح المستمر والقدرة التنافسية العالمية للدولة».

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