«إنفستكورب» تعيّن «أرقام» مستشاراً وصانع سوق

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي عن تعيين شركة الخدمات المالية أرقام كابيتال المحدودة مستشاراً وموفراً للسيولة لأسهمها في السوق بشكل فوري.

وتأسست أرقام كابيتال في عام 2007 بهدف توفير خدماتها المحلية والعالمية للأسواق الناشئة. وتتولى أرقام بصفتها مزود الخدمات الاستشارية وصانع السوق لدى إنفستكورب كابيتال توفير معلومات وتحليلات حول السوق، وتيسير إعداد التقارير المالية، وتزويد الشركة بمصادر السيولة.

يذكر أن إنفستكورب كابيتال هي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة، تعمل في الاستثمار بالشركات الخاصة وخدمات تمويل رأس المال، وهي إحدى شركات إنفستكورب القابضة العاملة في مجال الاستثمارات البديلة، ويتم حالياً تداول أسهم «إنفستكورب كابيتال بي إل سي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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