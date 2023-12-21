دبي وجهة السفر الأولى للهنود خلال 2023

المصدر: دبي – البيان

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احتلت دبي المرتبة الأولى في أفضل الوجهات السياحية بالنسبة للمسافرين الهنود خلال 2023، بينما جاءت بانكوك التايلاندية، في المرتبة الثانية، وفقاً لتقرير نهاية العام الصادر عن منصة السفر«سكاي سكانر»« Skyscanner» الشركة الهندية المتخصصة في السفر.

ووفقاً لموقع «تايمز أوف إنديا» الذي نقل عن «ترافيل بورتال»، فقد كانت الوجهة الثالثة الأكثر شعبية هي دينباسار، عاصمة بالي في إندونيسيا. وأشار الموقع إلى أن دبي تشتهر بعصريتها ومعالمها السياحية، ومراكز التسوق الضخمة وناطحات السحاب المهيبة. بينما كانت بانكوك، وما تتمتع به، هي الوجهات الأولى والثانية في الترتيب بين المسافرين الهنود في 2023، وفقاً لمراجعة نهاية العام التي أجرتها «سكاي سكانر».

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