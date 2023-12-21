إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» (ArbitrateAD)، ليعمل وفق هيكلية إدارية جديدة وقوانين تحكيم متطورة، ويحل محل مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة، بدءاً من 1 فبراير 2024.

ووفق الهيكل الإداري الجديد، يشغل عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، منصب رئيس مجلس إدارة المركز. ويتولى غاري بورن، رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة «ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور»، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وتتولى ماريا شديد، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، منصب رئيس محكمة التحكيم.

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