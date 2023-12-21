«كانتين X» وجهة جديدة للعائلات بمهرجان التسوق

المصدر: دبي - وام

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تشهد الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق إقامة فعالية «كانتين X» للمرة الأولى، والتي تقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للعائلات ومزيجاً من الأطعمة والعروض الترفيهية والألعاب المشوقة.

وتمثل فعالية «كانتين X»، التي تقام في «حديقة مشرف» وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، إضافة جديدة كلياً للمهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم أفضل تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية. وتفتح الفعالية أبوابها من 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً .

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