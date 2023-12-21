«أدنوك» توقع أول اتفاقية لتصدير الغاز المسال من مشروع الرويس

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت «أدنوك»، أمس، عن توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية للغاز الطبيعي المسال، تتضمن توريد ما لا يقل عن مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، مع شركة «إي إن إن» للغاز الطبيعي المسال سنغافورة «بي تي إي»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «إي إن إن» للغاز الطبيعي المحدودة، إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين. وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في عام 2028.

تقدم كبير

وقال راشد خلفان المزروعي نائب الرئيس الأول للتسويق في «أدنوك»: «تعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات» الجاري تطويره، مكانة «أدنوك»، كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتوفر فرصاً جديدةً لخلق القيمة عبر سلسلة قيمة الغاز التابعة لنا، في ظل استمرار زيادة الطلب على هذا المورد الحيوي، حيث نحرز تقدماً كبيراً في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع استثماراتنا في حلول الطاقة منخفضة الكربون، وذلك للإسهام في تمكين جهود الانتقال في قطاع الطاقة، ومواصلة دعم عملائنا وشركائنا».

وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال، أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكهرباء المُنتجةُ من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم، من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، ويُعد المشروع مُمكناً رئيساً لتنفيذ هدف «أدنوك» الطموح، بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

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