«جافزا» تنشئ مركزاً لوجستياً للبضائع الجافة مساحته 50 ألف متر مربع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة «ترانس وورلد» التي تعمل في مجال العمليات اللوجستية المتكاملة وحلول النقل البحري، بهدف إنشاء مركز لوجستي متطور لتوزيع البضائع الجافة، بدرجات حرارة مضبوطة على مساحة تمتد على أكثر من 50 ألف متر مربع ضمن الأراضي التابعة لـ«جافزا».

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها رسمياً بحضور كل من، عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترانس وورلد»، وريتيش إس راماكريشنان، المدير الإداري لمجموعة «ترانس وورلد»، وأنيشا راماكريشنان، المديرة لدى مجموعة «ترانس وورلد»، من المقرر أن تتولى «جافزا» عمليات تطوير المنشأة الجديدة، التي ستعزز حضور «ترانس وورلد» وتعزيز إمكانياتها إقليمياً، هذا إلى جانب توسعة البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة.

وقال عبدالله بن دميثان: «تربطنا علاقات وثيقة مع مجموعة «ترانس وورلد»، ويسعدنا التعاون في تطوير هذا المشروع الذي يؤكد التزامنا بتوفير حلول متطورة تُلبي الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا وتعزز النمو التجاري في «جافزا»، مع ترسيخ مكانة «دي بي ورلد» الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية».

وقال راميش إس. راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة «ترانس وورلد»: «لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة لدى «ترانس وورلد»، وهي تعكس ثقتنا بمجموعة «دي بي ورلد» و«جافزا» والإمارات. ونتطلع لأن يكون هذا المركز محطة بارزة في مسيرة «ترانس وورلد»». ويتوقع بدء الأعمال الإنشائية بداية 2024، على أن تُستكمل بحلول 2025، وتأتي التوسعة تأتي عقب إعلان «ترانس وورلد» افتتاح مركز توزيع سلسلة تبريد في «جافزا» خلال وقت سابق من العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز