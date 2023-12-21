«كاسبرسكي»: 82% من المستهلكين في الإمارات يملكون عملات مشفرة

المصدر: دبي- البيان

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أجرت شركة كاسبرسكي استطلاعاً لدراسة موقف المستهلكين تجاه استخدام العملات المشفرة. وفي النتيجة، قال (82 %) من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات إنهم يمتلكون عملات مشفرة في الوقت الحالي، وقال (62 %) إنهم يعلمون كيفية استخدام العملات المشفرة جيداً. واكتشف الاستطلاع أيضاً أن ما يقارب من نصف المستهلكين في الإمارات (49 %) يعتقدون أن العملات المشفرة هي مستقبل التسوق وأن استخدامها كخيار دفع يومي سيسعدهم.

ويعتقد ما يقارب من نصف المشاركين في الاستطلاع أن الدفع بالعملات المشفرة سيصبح خياراً شائعاً للتسوق عبر الإنترنت (49 %). علاوة على ذلك، تشعر أغلبية المشتركين (92 %) بالارتياح تجاه التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية باستخدام العملات المشفرة في المستقبل.

ويرغب المستهلكون بالإمارات أن يستخدموا العملات المشفرة لشراء ما يتعلق بشغفهم مثل ألعاب الفيديو (63 %) ولعمليات الشراء أو الترقيات داخل اللعبة (49 %)، وقال (56 %) إنهم قد يستخدمونها لشراء معدات ألعاب الفيديو مثل لوحات المفاتيح للعب. كما ذكر المشاركون أنهم يرغبون في استخدامها لشراء الملابس (44 %) والمواد التموينية (39 %).

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