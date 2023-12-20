شراكة بين «ريجنت» و«أرامكس» لتوفير خدمات شحن لوجستية مستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ريجنت»، الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرات المائية الكهربائية، وشركة أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز ARMX، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات الشحن والحلول اللوجستية الشاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية، تتيح استخدام الطائرات المائية الكهربائية، لتوفير خدمات النقل اللوجستية بين المرافئ ومراكز التوزيع.

وتُعتبر الطائرات المائية وسيلة نقل جديدة، تجمع بين سرعة الطائرة والملاءمة التي يوفّرها القارب. فهي مصممة خصيصاً لخدمة المجتمعات الساحلية والجزرية، وتعمل حصرياً فوق المياه، حيث تستخدم بنية الأرصفة التحتية القائمة لنقل الأشخاص والبضائع لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً، باستخدام تكنولوجيا البطاريات الحالية.

وستتعاون شركتا «ريجنت» و«أرامكس» في تقييم جدوى إدراج طائرات «ريجنت» المائية عالية السرعة، ضمن الشبكة اللوجستية الحالية لأرامكس. وسيتم التركيز على تحديد الطرق المحتملة التي يمكن للطائرات المائية استخدامها لنقل البضائع بين الموانئ الرئيسة، ومراكز التوزيع الساحلية الثانوية، ما يوفّر بديلاً أكثر نظافة وكفاءة عن خيارات النقل الحالية.

وستتيح هذه الشراكة التي يسّرها صندوق التنمية الاستراتيجية، بصفته مستثمراً استراتيجياً في «ريجنت»، لشركة أرامكس المعروفة بتحديد المعايير في مجال الخدمات اللوجستية السريعة، دراسة فرص استخدام الطائرات المائية في منطقة الشرق الأوسط كبداية، والتوسّع لاحقاً في الأسواق الرئيسة الأخرى، تمهيداً لمستقبل أكثر استدامة في مجال الخدمات اللوجستية.

وقال علاء السعودي الرئيس التنفيذي للعمليات - إكسبريس في أرامكس: «نلتزم في أرامكس بدعم الابتكار، وتبنّي الحلول المستدامة التي تعزز قدراتنا اللوجستية، وتحدّ من بصمتنا البيئية. وتتماشى الشراكة التي عقدناها مع «ريجنت» مع رؤيتنا، حيث تتيح لنا استكشاف الإمكانات التي توفّرها التقنيات المتطورة، مثل الطائرات المائية الكهربائية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الخدمات اللوجستية الفعالة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

من جهته، قال أنجاد سينغ المدير العالمي للابتكار لدى أرامكس: «نحن حريصون على تعزيز قدراتنا في مجال نقل الطرود الفعّال عبر الطرق البحرية، بالتزامن مع توسّع المدن الساحلية ضمن منطقتنا وتطوّرها. وتكمّل هذه الخطوة طرق النقل الجوية والبرية، وتدعم تطوير برنامج المركبات المستقبلي الذي نعتمده».

وصرّح بيلي ثالهايمر المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «ريجنت»، قائلاً: «تشكّل الخدمات اللوجستية بين المرافئ ومراكز التوزيع، قطاعاً زاخراً بفرص الابتكار المستدام. وسيتيح لنا التعاون مع شركاء رواد في مجال الخدمات اللوجستية، مثل أرامكس، استكشاف إمكانات اقتصادية جديدة في أسواقنا، وتسليط الضوء على القدرات المتعددة للطائرات المائية الكهربائية، والنمو المتسارع لشركة «ريجنت» في المنطقة».

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