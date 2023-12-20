75 % تخفيضات قطاع تجزئة القرطاسية خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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شارك قطاع تجزئة القرطاسية في دبي بتخفيضات كبيرة على هامش مهرجان دبي للتسوق وبمناسبة نهاية العام، حيث قامت «بوردرز» ضمن مجموعة المايا بإطلاق الحدث الأكبر لمبيعاتها على الإطلاق على أكثر من ثلاثة ملايين منتج من العلامات التجارية العالمية مع خصومات تصل لغاية 75 %.

ويمثل الحدث الضخم عروضاً ضخمة لم يسبق لها مثيل على أكثر من ثلاثة ملايين منتج من العلامات التجارية الراقية، بما في ذلك الكتب والألعاب والأدوات المكتبية، حيث يعرض أفضل المنتجات من العلامات التجارية المشهورة من قبيل سميجل، بيبرتشيس، هولمارك، كاث كيدستون والمزيد بأسعار تنافسية.

وأعرب كمال فاتشاني مدير عام وشريك مجموعة المايا عن سروره بتقديم تخفيضات وحسومات كبيرة خلال فترة المهرجان، حيث قدمت العلامات التجارية أفضل الأسعار والتخفيضات للمتسوقين، وشهدت إقبالاً متزايداً خلال موسم التخفيضات.

وأكد فيفيك بهيرواني - مدير بوردرز من «مجموعة المايا» على الفرصة الفريدة التي يقدمها للعملاء للحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار غير مسبوقة، حيث قامت الشركة بتخصيص 50 ألف قدم مربعة في ستوديو سيتي، وتنفيذ إجراءات أمنية شاملة لضمان تجربة تسوق آمنة وممتعة. ومن المقرر أن يستمر الحدث لمدة 12 يوماً، مما يعطي مساحات زمنية واسعة لأطياف المتسوقين من أجل استكشاف جميع المنتجات التي تضمها أروقة هذا الحدث الكبير.

وأضاف فيفيك أن هذا التوقيت يعتبر استراتيجياً، حيث تسعى الشركة إلى مشاركة عملائها الحاليين والجدد المناسبات السعيدة والأعياد وتطرح فرصاً حقيقية وحصرية لشراء أرقى المنتجات العالمية بأسعار مخفضة، إدراكاً منها أن متعة العطاء لا تعرف حدوداً، وهي بالتالي بادرة تقدير ومحبة لعملائها.

إلى جانب متعة التسوق، تهدف بوردرز إلى خلق أجواء نابضة بالحياة وجذابة تضاهي ألعاب الملاهي، ففي المنطقة المحيطة بموقع الحدث يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات الشهية من شاحنات الطعام التي تصطف على جوانب الموقع، والتي تضم علامات تجارية شهيرة مثل كوستا كوفي وباسكن روبنز، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بمنطقة مثالية وآمنة مخصصة لألعاب الأطفال، مع القلعة النطاطة المقدمة من فانكي مانكي، أثناء قيام ذويهم بالتسوق.

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